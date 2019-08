Al minuto 40 di Fiorentina-Napoli l'arbitro Massa assegna un rigore agli azzurri per il contatto tra Mertens e Castrovilli. Il penalty sembra a dir poco dubbio a giudicare dai replay: i social si scatenano nei confronti del belga, accusato di essersi tuffato, e quindi di aver simulato. Non manca, oltre a chi usa toni (troppo) duri, coloro che adoperano l'arma dell'ironia per commentare l'episodio... Sabato 24 Agosto 2019, 23:22







© RIPRODUZIONE RISERVATA