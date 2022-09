Napoli-Liverpool, il club inglese ai tifosi in trasferta: «State attenti, potreste essere aggrediti o rapinati»

Mancano poco più di 24 ore a Napoli-Liverpool, prima giornata del gruppo A della Champions League 2022-23, ma le raccomandazioni diffuse dal club inglese per i tifosi che seguiranno gli uomini di Klopp in trasferta potrebbero far discutere.

Il Liverpool ai tifosi: «A Napoli rischio aggressioni e rapine»

L'account Twitter 'Liverpool Help' è gestito direttamente dalla società inglese e si occupa di fornire informazioni utili ai tifosi, specialmente quando devono seguire la squadra in trasferta. Molto spesso, ai tifosi viene raccomandata la massima prudenza, specialmente quando il Liverpool deve andare a giocare in città con tifoserie particolarmente 'calde'. Quanto suggerito in vista della gara di Napoli, però, potrebbe scatenare qualche polemica. «Avviso ai tifosi che saranno a Napoli domani: chi arriverà prima, dovrebbe rimanere nel proprio hotel anche per mangiare e bere. Vi consigliamo fortemente di non indossare i colori sociali della squadra quando vi spostate», si legge in un tweet.

📍Information for supporters in Naples for tomorrow’s match:



Supporters arriving in Naples prior to matchday should remain in their respective hotel to drink and eat. You are strongly advised not to wear team colours when travelling. #NAPLIV — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

In un tweet successivo, invece, ci sono altre raccomandazioni da parte del Liverpool ai suoi tifosi. «I tifosi non dovrebbero riunirsi nelle aree pubbliche e dovrebbero evitare di restare isolati, lontano dalla zona del porto di Napoli» - twitta ancora il club inglese - «Vi raccomandiamo fortemente di evitare il centro della città. Se volete visitarla, prestate la massima attenzione: potreste essere aggrediti, scippati o rapinati».

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

In un altro tweet, invece, il Liverpool sceglie un messaggio più 'neutro' e 'tradizionale', non riferito esplicitamente alla città di Napoli e alla tifoseria azzurra. «Come da disposizioni delle autorità italiane, portate sempre un documento d'identità valido con foto» - scrive il club inglese - «Raccomandiamo ai tifosi di fare una foto al passaporto o alla patente nel caso in cui venissero rubate o smarrite. Questo vi aiuterà a ottenere un nuovo documento in caso di necessità».

📍As per the Italian authorities, you’re advised to always carry your valid photo ID. We recommend supporters take a picture of their passport and driving license in the event they are lost or stolen. This will help with obtaining a replacement passport if required. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

