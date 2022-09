Diretta Napoli-Liverpool 2-0: gol di Zielinski su rigore e Anguissa. Osimhen sbaglia un rigore

Riparte la Champions League 2022/2023. Tra le partire di cartello della serata di mercoledì 7 settembre c'è Napoli- Liverpool. Il Maradona tornerà a cantare l'inno della Champions, il Napoli a lottare per la qualificazione diretta assieme all'Ajax e ai Rangers di Glasgow, le altre due squadre del gruppo A. Il percorso in campionato della squadra di Spalletti è stato interrotto da due pareggi consecutivi contro Fiorentina (0-0) e Lecce (1-1), prima di ritrovare il successo contro la Lazio. Il Liverpool, già alla sesta giornata di Premier League, ha pareggiato tre incontri e perso contro il Manchester United: le altre due vittorie hanno permesso agli uomini di Klopp di sostare in settima posizione con 9 punti in classifica. Azzurri e reds si affrontano nella fase a gironi della Champions per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. Alla vigilia della gara, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha così commentato l'incontro: «Dovremmo dimostrare anche di saper soffrire. L’attenzione sarà al top, solo così possiamo mettere in difficoltà un Liverpool che ha fuoriclasse in grado di accendere la gara in qualsiasi momento. Nelle sfide di Champions le palle morte all’improvviso prendono vita e possono fare la differenza».

Segui qui la diretta di Napoli-Liverpool

Napoli-Liverpool, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz.

Dove vedere Napoli Liverpool in tv e streaming

Il match Napoli-Liverpool sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video. La piattaforma già dalla scorsa stagione si è aggiudicata i diritti per i 16 migliori match del mercoledì sera fino al 2024. Per chi non è ancora abbonato è possibile sottoscrivere il piano a un prezzo di 49,90 euro all'anno oppure a 4,99 euro al mese, con possibilità di prova gratuita di 30 giorni. Per seguire la gara in streaming si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app oppure una tv collegata a un dispositivo Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, o Now tv Stick e simili. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA