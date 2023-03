Napoli-Lazio 0-1, pagelle: Vecino monumentale, Kvara. Sarri "incarta" Spalletti

di Enrico Sarzanini

La Lazio batte 1-0 il Napoli nell'anticipo della 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradonà della città partenopea. A decidere il match il gol di Vecino al 67'. In classifica gli azzurri restano saldamente primi con 65 punti, 17 in più proprio dei biancocelesti che salgono al secondo posto scavalcando di un punto Milan e Inter.

LE PAGELLE

NAPOLI

MERET 6 Sempre attento alla fine non è quasi mai impegnato e nell'unica occasione su Vecino non può nulla.

DI LORENZO 6,5 Toglie a Vecino la gioia del gol levando il pallone dal sette e consentendo al Napoli di non partire con l'handicap.

RRAHMANI 6 Immobile lo tiene impegnato per tutta la gara ma alla fine non va mai in affanno anche se nel fonale deve dare il massimo.

KIM 6 Sempre attento e bravo a murare gli avversari. Qualche recupero importanti va vicinissimo al gol sul rimpallo di un calcio d'angolo.

OLIVEITA 5 Una serata da dimenticare spesso sembra vagare per il campo svagato e senza una meta. (47' st Zedaka, sv)

ANGUISSA 5,5 Difficile trovare lo spazio giusto per dare spazio alla manovra non riesce mai ad entrare in partita. (26' st Elmas 6: entra e sfiora il gol)

LOBOTKA 5 Sarri gli costruisce un'autentica gabbia per non farlo muovere e lui non riesce mai a trovare il guizzo giusto. (36' st Dsombele, sv)

ZIELINSKI 5,5 Il più vivo in attacco sfiora anche il gol nel secondo tempo anche se alla fine non fa tantissimo. (45' st Simeone, sv)

LOZANO 5,5 Deve fare i conti con un Hysaj in grande serata che non gli concede praticamente nulla. Tenta qualche sortita in avanti ma non è in serata. (26' st Politano 5,5: pooc o niente)

OSIMHEN 5,5 ha tanta voglia e cerca il gol in tutte le maniere ma alla fine si deve accontentare di una traversa.

KVARATSKHELIA 5,5 Gioca a corrente alternata e riesce a fare davvero poco.

SPALLETTI 5 Prima sconfitta interna per il tecnico che si deve piegare all'ex Sarri.

LAZIO

PROVEDEL 7 Sempre attento è bravo a mettere fuori gioco Osimhen su un cross velenoso di Di Lorenzo. Poi ci mette il fisico e la testa.

MARUSIC 7 Una gara attenta sempre sul pezzo a contrastare le folate di Kvaratskhelia che tenta invano di sfondare il muro biancoceleste.

PATRIC 7 Nonostante il giallo nel primo tempo non si fa condizionare e sforna una prestazione di grande livello ma soprattutto di grande intelligenza.

ROMAGNOLI 7 Torna e si vede. Orfano di casale dirige le operazioni in difesa con grande caparbietà senza sbagliare praticamente nulla.

HYSAJ 7,5 Aggressivo e reattivo un leone che non molla mai certamente uno dei migliori, nel suo ex stadio tira fuori il meglio con una gara praticamente perfetta.

MILINKOVIC 7 Si accende al 20 con un tiro che viene ribattuto da Kim con freddezza. Sempre nel vivo nel finale scheggia la traversa su punizione.

VECINO 8 Monumentale. In campo a sorpresa spizza di testa la punizione di Luis Alberto ma c'è Di Lorenzo a dire di no, trova la rete nella ripreda di controbalzo con il pallone che si infila nell'angolino.

LUIS ALBERTO 7 Molto attento su Kvaratskhelia suona la carica fin dai primi minuti senza mai mollare di un centimetro e sempre nel vivo dell'azione, (42' st Cataldi,sv)

ANDERSON 7 Partita attenta non molla di un centimetro e quando c'è da recuperare aggredisce l'avversario a caccia dell'anticipo. (13' st Pedro 6,5: contributo oprezioso da grande campione).

IMMOBILE 7 Cerca invano un varco tra le maglie della difesa partenopea, si danna l'anima ma non molla mai fino all'ultimo secondo.

ZACCAGNI 6,5 Parte da dietro bravo a provare ad innescare l'azione anche se il Napoli è ben soldio e lascia pochissimi spazi (36' st Cancellieri 6,5: intelligente).

SARRI 8 E' la sua vittoria. Indovina tutto a cominciare da Vecino titolare la posto di Cataldi. Unico fino ad oggi ad espugnare il Maradona trascina la Lazio al secondo posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 23:05

