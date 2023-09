Napoli-Lazio 1-2, le pagelle: Luis Alberto imprendibile. Kamada si sblocca

di di Enrico Sarzanini

La Lazio sconfigge 2-1 il Napoli in un match del terzo turno di Serie A, disputato allo stadio 'Maradonà della città partenopea. Per i biancocelesti in gol Luis Alberto con un colpo di tacco al 30' e Kamada al 52'; per gli azzurri momentaneo 1-1 di Zielinski al 32'. In classifica i campioni d'Italia in carica restano fermi a quota 6, mentre i capitolini salgono a 3 conquistando i primi punti della stagione.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 7,5

Attento sulla punizione a sorpresa di Zielinksi che devia in angolo, poi si supera sula staffilata di Kvaratskhelia dalla distanza. Ad inizio primo tempio altro miracolo su Zielinksi.

MARUSIC 6,5

Nei primi minuti da quella parte il Napoli spesso trova degli insperati varchi in cui infilarsi che mandano in tilt la difesa biancoceleste. Superata la crisi torna in se come tutta la squadra e chiude giganteggiando.

CASALE 7

Come un diesel parte lento ma aumenta i giri con il passare dei minuti fino a diventare fondamentale in tutte le chiusure.

ROMAGNOLI 7

Lucidissimo fin da subito quando dice no ad un'incursione di Kvaratskhelia, è l'ombra di Osimhen. Sfortunato sulla deviazione sul tiro di Zielinski che regala il pareggio al Napoli.

HYSAJ 6,5

Guarda a vista Di Lorenzo, gli morde le caviglie senza mai dargli respiro, lotta come un leone fino alla fine ed è sempre presente sui raddoppi poi stremnato chiede il cambio. (35' st Pellegrini 6: decisivo nel finale).

KAMADA 6,5

In avvio sembra spaesato e fuori dal gioco, cresce con il passare dei minuti anche se sulla rete del pareggio è in ritardo su Zielinski ma trova la rete del vantaggio con un tiro da biliardo che spiazza tutti. (19' st Guendouzi 6,5: impatto clamoroso ma c'è l'arbitro a rovinargli l'esordio annullando due gol in cui prima fa un assist e poi segna).

CATALDI 6,5

Primo tempo da dimenticare, non riesce a contenere le offensivo del Napoli e quando c'è da costruire riparte sempre da Provedel.

LUIS ALBERTO 8,5

Suona la carica fin da subito urla sbraccia protesta e sblocca la gara con un pregevole colpo di tacco che ammutolisce il Maradona, la finta sul raddoppio è da videogioco. E' una furia e si becca anche un giallo ingiusto.

FELIPE ANDERSON 7,5

Alla prima vera azione regala a Luis alberto la rete del momentaneo vantaggio, sfiora il raddoppio con un'azione solitaria ma c'è Juan Jesus a dire di no. Caparbio sull'azione del 1-2 che nasce da un suo prodigioso recupero. (35' st Pedro 6: contributo preziosissimo).

IMMOBILE 6

Festeggia al meglio le 300 le presenze con la Lazio. In avvio prova a scuotere i compagni che sembrano in balia di un napoli all'arrembaggio. In avvio di ripresa Meret gli dice no ma è in fuorigioco. (47' st Castellanos, sv).

ZACCAGNI 6

Soffre tantissimo come tutti i compagni nel primo tempo quando si fa ammonire pre proteste, un cartellino inutile ma nella ripresa scende in campo anche lui protagonista in tutte le azioni offensive. (47' Isaksen, sv).

SARRI 7

Vince ancora una volta a Napoli e cancella un avvio di stagione horror con una prestazione da grande squadra.

