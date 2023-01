Napoli da sogno, Juventus travolta 5-1. Le pagelle: Osimhen indemoniato, Milik impalpabile. Disastro Bremer

di Fabrizio Ponciroli

Il big match, al Maradona, tra Napoli e Juventus si conclude con la netta vittoria degli azzurri per 5-1.

Il Napoli travolge la Juve 5-1: Osimhen doppietta, disastro bianconero

LE PAGELLE DEL NAPOLI

MERET 7

Graziato da Di Maria. Miracoloso su una deviazione involontaria di Rrahmani. Fa il suo dovere alla grande.

DI LORENZO 7

Molto abile a limitare l'azione di Kostic. Tanta sicurezza nei propri mezzi. Non ha mai paura di giocare la palla.

KIM 7

Bravo sia sulle palle alte che negli anticipi. Dà tanta sicurezza all'intero pacchetto offensivo. Solo sul gol di Di Maria è un po' impreciso.

RRAHMANI 7

Rischia tantissimo su una deviazione che costringe Meret al miracolo. Poi la grande gioia della rete del 3-1.

MARIO RUI 7

Stantuffo inesauribile. Non si ferma mai e sa sempre dove posizionarsi per dare una mano al compagno. Utilissimo (25' st Olivera 6: partecipa alla festa).

ANGUISSA 7

Cerca la palla con insistenza. Nessuno gli toglie palla. Trova spazi che gli altri non vedono. Ispirato.

LOBOTKA 7,5

Geometra con alto quoziente calcistico. I suoi strappi sono devastanti. Non si fa mai prendere dalla fretta quando ha la palla tra i piedi. Maestro.

ZIELINSKI 6,5

Un po' contratto all'inizio poi si fa trascinare dall'entusiasmo dei compagni. Cresce con il passare dei minuti (34' st Ndombele sv).

POLITANO 7

Sempre pericoloso. Non smette mai di attaccare. Bravo a farsi trovare sempre pronto. Esce, per problemi fisici, dopo un ottimo primo tempo (1' st Elmas 7: porta sostanza e firma il quinto gol azzurro).

OSIMHEN 8,5

Alla prima occasione buona, sblocca la partita. Poi offre a Kvaratskhelia un assist da super altruista. Non contento, firma anche la doppietta personale con la rete del definitivo 4-1. Un incubo per la difesa bianconera (34' st Raspadori sv).

KVARATSKHELIA 7,5

Va subito ad un passo dal gol con un'acrobazia straordinaria. Osimhen gli regala un assist al bacio che vale il momentaneo 2-0 Napoli. Poi regala magie (44' st Lozano sv).

ALL. SPALLETTI 8

Imbavaglia la Juventus con un gioco arioso. La sua squadra gioca a memoria. Una vittoria che vale moltissimo.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 5



DANILO 5

Da leader della squadra, fa di tutto per caricarsi sulle spalle i compagni. Ci prova ma i risultati non sono quelli sperati. Desolato.

BREMER 4

Rischia nei primi minuti con un fallo di mano non visto su Politano. Osimhen lo ridicolizza in più di un'occasione. Disastro assoluto.

ALEX SANDRO 4

In grande affanno, soprattutto quando viene attaccato frontalmente. Non ha mai lo spunto giusto. Assente ingiustificato.

CHIESA 5

Ha una voglia irrefrenabile di spaccare il mondo ma anche troppa foga nel cercare la grande giocata a tutti i costi. Cambia spesso posizione. Impegno lodevole, non basta (29' st Iling 5,5: mette minuti nelle gambe, poco altro).

MCKENNIE 4

Non riesce a schermare come dovrebbe. In particolare, va in grande difficoltà quando viene puntato da Lobotka. Potrebbe e dovrebbe tentare qualche inserimento. Spaesato.

LOCATELLI 4

In difficoltà sin dalle prime battute. Insegue gli avversari senza trovare mai le giuste misure. Fatica anche quando deve impostare. Spento (12' st Paredes 5: entra quando è già tardi).

RABIOT 5

Il meno peggio tra i centrocampisti bianconeri. Non ha mai il tempo di ragionare ma almeno ci prova. Nella ripresa sparisce dal campo (37' st Soulé sv).

KOSTIC 5

Un paio di cross con il contagiri ma poco altro. Limitato nelle sue sgroppate offensive. Si esenta troppo dal gioco.

DI MARIA 6

Si accende dopo 20' di nulla con un mancino che si stampa sull'incrocio. Nel momento peggiore della Juventus, trova il gol che illude i bianconeri (29' st Miretti 5,5: entra a gara già in ghiaccio. Ci mette impegno).

MILIK 4

Ha una buona occasione di testa nella prima frazione ma non la sfrutta al meglio. Unica giocata buona: l'appoggio per la rete di Di Maria (12' st Kean 5: si perde nella confusione generale).

ALL. ALLEGRI 4

L'imbattibilità si conclude nel peggiore dei modi con cinque gol subiti. Non trova antidoti al brillante gioco azzurro. Un passo indietro evidente a livello mentale. Uno schiaffo al tentativo di rimonta Scudetto.

