Napoli-Inter, il bacio di Gattuso: Rino saluta la sorella Francesca

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Giugno 2020, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un avvio di partita complicato pere non certo per il gol a freddo subito dal suo. Durante i minuti dedicati da tutti i presenti alper le vittime dell'ultimo trimestre in Italia, anche l'allenatore azzurro si è commosso pensando alla sorella, scomparsa la scorsa settimana dopo un lungo ricovero.si è portato la mano alla bocca come a simulare un bacio, poi ha alzato gli occhi al cielo, spedendolo idealmente verso. L'allenatore del Napoli è stato abbracciato da tutta Italia al momento della triste notizia, oltre che dai suoi calciatori e dal club azzurro.