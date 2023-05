Napoli, da Giuntoli parole d'addio: «Con ADL non vi preoccupate del futuro». E Spalletti annuncia il rinnovo

di Redazione Web

Il Napoli campione d'Italia festeggia il suo trionfo in un Maradona gremito di tifosi e vip, tra cui Paolo Sorrentino, Alessandro Siani e persino Diego Simeone, sugli spalti per gustarsi il tricolore del figlio Giovanni. E durante la festa, il pensiero non può non andare al futuro di questa squadra, dai suoi giocatori più osannati all'allenatore, fino al direttore sportivo che ha creato questo gruppo fantastico.

La festa al Maradona. Spalletti: «Se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me...»

Napoli-Fiorentina 1-0, decide il rigore di Osimhen (dopo un errore)

Giuntoli, parole di addio?

Negli ultimi giorni sui media internazionali si è parlato di una presunta clausola per il difensore Kim, di offerte in arrivo per Kvaratskhelia e Osimhen (che non aveva fatto mistero di voler giocare in Premier League), ma ciò che più toglierà il sonno ai tifosi è il destino di Cristiano Giuntoli, che dopo otto anni in azzurro potrebbe ascoltare le sirene di altre squadre: in primis della Juventus, che avrebbe individuato in lui il ds ideale per rifondare la squadra dopo le difficoltà delle ultime stagioni.



«Non vi preoccupate del futuro, nelle mani di Aurelio de Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande Napoli», ha detto Giuntoli, sul palco al fianco del patron del Napoli. «Ringrazio il direttore Chiavelli e il presidente De Laurentiis che mi hanno cambiato la vita e sarò sempre riconoscente». Parole che non sembrano esattamente quelle di qualcuno che vuole restare a lungo, ma sembrano più frasi di addio.



«Eduardo mi ha trattato come un fratello - ha detto Giuntoli riferendosi al figlio di De Laurentiis, vicepresidente del club - come Aurelio mi ha trattato come un figlio. Ringrazio la mia famiglia e mio papà che non c'è più che ha sempre creduto in me. E al popolo napoletano dico un'ultima cosa, non vi preoccupate del futuro sono otto anni che sto qui, sento chi va via e chi rimane, nelle mani di Aurelio non c'è un problema e ci sarà sempre un grande Napoli. Grazie a tutti».

Spalletti: «De Laurentiis ha esercitato opzione»

Chi invece dovrebbe restare è Luciano Spalletti: sul suo futuro a Napoli anche la prossima stagione «non ci sono problemi, loro avevano questa opzione e l'hanno esercitata e li ringrazio di avermi avvisato di averla esercitata. Poi ci sarà del tempo e ci sono ancora partite per la fine del campionato», ha detto l'ex allenatore di Roma, Inter e Zenit a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina, con riferimento all'affermazione pubblica del presidente del Napoli De Laurentiis al premio Bearzot, ad aprile, di avere esercitato l'opzione per allungare il contratto al prossimo anno, senza prima parlarne con il tecnico.



«Il mio dialogo con De Laurentiis? Quando si è interrotto? C'è sempre stato. Mi hanno chiesto del contratto, io li ringrazio perché hanno esercitato il rinnovo del contratto. Non stiamo facendo il processo di quando è arrivata questa comunicazione, è andata così. Da un punto di vista mio penso sempre che ci si debba parlare, per andare a creare quello che può essere più importante per il Napoli», ha aggiunto Spalletti, che oggi celebra il tricolore, ma risponde anche sul suo futuro, sottolineando che il club ha esercitato l'opzione per il terzo anno mandandogli una pec.



Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Spalletti e De Laurentiis per chiarire le strade del tecnico. Spalletti intanto risponde anche a come si può andare avanti dopo lo scudetto: «I presupposti restano di avere una squadra forte. Giuntoli sta già lavorando sulla squadra per anticipare i tempi, ci vogliono confronti all'interno dove ognuno dice quello che pensa e si va a provare a fare una squadra ancora più forte».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA