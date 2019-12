Napoli-Genk, dalle 18.55 La Diretta le probabili formazioni

Martedì 10 Dicembre 2019, 15:44

Un punto e saranno ottavi di finale: questo l'obiettivo minimo per questa sera del Napoli di Carletto Ancelotti, che è tuttavia ancora in corsa anche per vincere il girone nel caso in cui questa sera il Liverpool dovesse pareggiare o addirittura perdere a Salisburgo. Al San Paolo arriva il Genk, che in 5 partite ha collezionato un punto solo, proprio in occasione dello 0-0 casalingo contro i partenopei, ed è fuori da tutto, anche dalla lotta per la conquista del terzo posto finale.(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Milik. All. Ancelotti(4-3-3): Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumí, Uronen; Ndongola, Berge, Neto Borges; Ito, Onuachu, Samatta. All. Wolf