Napoli-Fiorentina 6-0: Gattuso aggancia la Roma e lancia la sfida alla Juve in Supercoppa

ll Napoli agguanta la Roma in classifica e spaventa la Juve in vista della Supercoppa italiana di mercoledì. Al "Maradona" gli azzurri travolgono per 6-0 la Fiorentina al termine di una partita chiusa già nel primo tempo. La squadra di Gattuso va in vantaggio al 5' con Insigne e poi dilaga con le reti di Demme al 36', Lozano al 38' e Zielinski al 45'. Nella ripresa in rete Insigne su rigore al 27' e gol di Politano al 44'.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 15:22

