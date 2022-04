Live Napoli-Fiorentina 1-1 Mertens entra e pareggia!

È inutile girarci intorno, il Napoli è in lotta per lo scudetto e «a questo punto sarebbe ridicolo se non lo ammettessimo apertamente». Alla vigilia della partita con la Fiorentina, Luciano Spalletti ha gettato la maschera e ha pronunciato a chiare lettere una parola che fino a qualche settimana fa sembrava esser vietato anche soltanto pensare. Con la Fiorentina, però, e Spalletti ne è ben cosciente, non sarà una passeggiata.

È del Napoli la prima occasione, ma Osimhen non trova la porta di testa sul cross dalla sinistra di Zielinski: l'arbitro fischia il fuorigioco ma la posizione del bomber probabilmente era regolare. Subito dopo ci prova anche Insigne, bene imbeccato da un lancio lungo di Koulibaly: il capitano cerca il gol dell'anno con un lob di controbalzo ma il pallone si perde sul fondo.

Il Napoli spinge e al 14’ trova anche il gol del vantaggio ma Osimhen è davanti a tutti sull'assist da urlo di Zielinski e l'arbitro annulla. Al 16’ la Fiorentina prova ad alleggerire la pressione con il mancino di Biraghi da posizione defilata ma Ospina è attento e devia in corner.

La furia agonistica del Napoli si spegne dopo 20 minuti: gli azzurri non trovano più spazi davanti e al 29’ si ritrovano incredibilmente sotto: Rrahmani anticipa Cabral sul cross di Duncan ma serve involontoriamente Nico Gonzalez, stop di petto e sinistro sotto la traversa. La Fiorentina è avanti, lo stadio Maradona è ammutolito.

Il Napoli reagisce d'impeto, Mario Rui s'invola sulla fascia sinistra e arriva davanti a Terracciano ma non trova la porta da posizione favorevolissima. È l'unico squillo di un brutto primo tempo. Si va al riposo sullo 0-1.

Sotto di un gol all'intervallo, Spalletti ricomincia con Lozano a destra al posto di Politano e dopo 10 minuti lancia nella mischia anche Mertens, in campo al posto di Fabian con licenza di offendere alle spalle di Osimhen. La mossa paga subito perché neanche tre minuti dopo Dries trova il gol del pareggio e ridà fiato allo stadio: solita volata di Osimhen in contropiede, assist basso a rimorchio e destro di prima intenzione di Mertens imparabile per Terracciano.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 59 Zanoli, 33 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 3 Tuanzebe, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 11 Lozano, 14 Mertens. All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3)

1 Terracciano; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 34 Amrabat, 32 Duncan; 22 Nico Gonzalez, 9 Cabral, 8 Saponara.

A disposizione: 25 Rosati, 69 Dragowski, 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 11 Ikoné, 14 Maleh, 17 Terzic, 19 Piatek, 33 Sottil, 55 Nastasic, 67 Munteanu, 91 Kokorin. All. Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 16:25

