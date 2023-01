Ferlaino già festeggia: «Il Napoli ha già vinto lo scudetto, il resto è una formalità»

«Il Napoli il campionato lo ha già vinto, il resto è una formalità». Non usa mezzi termini, e non teme la scaramanzia, l'ex patron del Napoli, Corrado Ferlaino, che non ha dubbi quando risponde ai giornalisti che chiedono una sua previsione sulla conclusione del campionato di Serie A.

Ferlaino: il Napoli ha già vinto lo scudetto

A margine di un'iniziativa al Gambrinus, dove da oggi è esposto il calco del piede di Diego Armando Maradona. Ferlaino spiega: «Il Napoli ha molti punti di vantaggio e, soprattutto, le altre squadre hanno sbagliato la campagna acquisti e non sono all'altezza di inseguire il Napoli, soprattutto la Juventus che devo dire ha avuto anche molti infortuni fra i giocatori. Io sono sempre stato tifoso del Napoli, per me essere presidente e adesso solo tifoso è la stessa cosa».

