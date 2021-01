Napoli-Empoli, la diretta dalle 17.45. Le probabili formazioni: Politano e Petagna davanti

Il Napoli ospita l'Empoli allo stadio Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gattuso sceglie il turnover in vista della partita di campionato contro la Fiorentina ma soprattutto in vista della Supercoppa contro la Juventus del 20 gennaio. Koulibaly e Mertens tornano a disposizione, ma partono dalla panchina. Fischio d'inizio alle 17.45.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Llorente.

All.: Gattuso.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Matos.

A disp.: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Zeppella, Parisi, Mancuso, La Mantia, Stulac, Moreo, Haas, Viti.

All.: Dionisi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA