Osimhen al Napoli, De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Perquisizioni anche nella sede del Lille

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Il presidente del Napoli è finito nel mirino della Procura partenopea e in questi minuti si stanno svolgendo perquisizioni nella sede del club. Lo stesso reato viene contestato anche ad alcuni dirigenti del Napoli e riguarderebbe il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille, ma non solo.

Leggi anche > Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli: «Il mio futuro? Mi vogliono in Spagna e Inghilterra»

L'attenzione degli investigatori della Guardia di Finanza e della Procura si è concentrata sulla compravendita del nigeriano Victor Osimhen e di altri tre calciatori. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni a Napoli e Roma. Perquisizione della polizia francese su disposizione della Procura di Napoli anche in Francia. Nell'ambito delle indagini, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo perquisizioni locali presso le sedi di Castel Volturno e Roma della società SSC Napoli. Lo riporta una nota della Procura.

L'obiettivo è acquisire documentazione e altri elementi utili in ordine a ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell'estate 2020, tra la SSC Napoli S.p.a. e il club francese Losc Lille. La vicenda, - riporta un comunicato della Procura di Napoli - concernente il trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen, già oggetto di una richiesta di ordine d'indagine europeo da parte della Procura JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée - Giurisdizione Interregionale Specializzata) del tribunale giudiziario di Lille, ha comportato l'avvio di un procedimento penale anche presso questa Procura.

«Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli sono finalizzate all'esecuzione dei provvedimenti richiesti dall'autorità inquirente francese e di quelli emessi dalla Procura di Napoli», conclude la nota della Procura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA