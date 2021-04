Serie A: Napoli-Crotone, le probabili formazioni

Il Napoli per continuare la corsa alla Champions, il Crotone per raggiungere una salvezza che, se realizzata, avrebbe del miracoloso. Nella 29esima di serie A, allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle 15 (diretta Sky ch. 253), arbitro Di Martino di Teramo, va in scena una sfida apparentemente a senso unico. I partenopei, con una gara da recuperare, sono quinti in classifica con 53 punti, mentre gli avversari chiudono la graduatoria a quota 15. I precedenti tra i club sono favorevoli ai padroni di casa: negli unici 2 confronti in serie A in casa, gli azzurri hanno sempre vinto.

LE ULTIMISSIME DAL NAPOLI

Inevitabile che il pensiero del Napoli sia involontariamente proiettato a mercoledì prossimo, al recupero della sfida con Juventus, che potrebbe regalare una nuova e più gustosa dimensione alla classifica. Di mezzo, però, c’è un Crotone per nulla rassegnato a fare la vittima sacrificale e l’incognita Zielinski. Rino Gattuso ha comunque le idee abbastanza chiare e sembrerebbe orientato a operare un po’ di turn over, specialmente in avanti. Andiamo, comunque, per ordine. Di sicuro, in porta, ci sarà Meret che prenderà il posto di Ospina indisponibile a causa di un’infrazione al quarto dito della mano sinistra rimedita in allenamento. In difesa, squalificato Kuolibaly, agiranno Manolas e Maksimovic. In mediana, invece, dov’è scontata l’assenza di Diego Demme, che soffre per un trauma al perone del piede destro, giocherà Bakayoko e farà coppia con Fabian Ruiz. In attacco spazio a Oshimen con Mertens e Lozano inizialmente in panchina.

LE ULTIMISSIME DAL CROTONE

Il Crotone, reduce dall’insulsa sconfitta per 3-2 contro il Bologna, dopo essere stato in vantaggio per 2-0, oltre alle preghiere, si affiderà alla cabala. I pitagorici, infatti, sono l’unico club della serie A a non aver ancora vinto in trasferta (2 pareggi e 12 sconfitte). Napoli, certamente, non è il posto più adatto per riuscirci, ma gli uomini di Cosmi sono all’ultima spiaggia. L’allenatore perugino, oltre all'infortunato Cigarini e al convalescente Reca, alle prese con un’otite, non avrà a disposizione neppure lo squalificato Petriccione. Davanti a capitan Cordaz dovrebbero agire Djidji e Golemic, mentre a centrocampo toccherà a Messias e Benali, con Molina frangiflutti. In avanti largo all’ex azzurro Ounas e a Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Rispoli, Messias, Benali, Vulic, Molina; Simy, Di Carmine. All.: Cosmi.

