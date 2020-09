Napoli, la crioterapia dei calciatori nei bidoni dell'immondizia. E il club si infuria su Twitter

E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 18:48

I calciatori fannonei bidoni dell'immondizia, spopola l'ironia social, e il club si infuria. Accade al Napoli, in ritiro precampionato acon mister, tra volti nuovi come Osimhen e vecchie conoscenze come. Tra le immagini degli allenamenti degli azzurri, una in particolare ha fatto il giro del web e vede i calciatori del Napoli immersi completamente in alcuni bidoni della spazzatura.Sebbene il fatto di utilizzare dei bidoni sia singolare, si tratta di una prassi normale nello sport anche ad alto livello: si chiama, altrimenti conosciuta come, e con l'utilizzo del ghiaccio permette in teoria un più veloce recupero, ideale in tempi di preparazione atletica. Sui social in tanti hanno ironizzato sull'uso dei bidoni, compresi alcuni media, e al Napoli non l'hanno presa bene, fino a ribattere duramente tramite il profilo Twitter ufficiale del club.«È imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune», scrive il club sul profilo ufficiale. «Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto - si legge in un secondo tweet - Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo».E ancora, recita l'ultimo tweet: «Domanda: sono bidoni puliti o sporchi ? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati 3 volte al giorno. Domanda: siete gli unici fare questa attività con i bidoni ? No, lo fanno molte squadre. Domanda: quindi non è un’idea di Gattuso? No». Ovviamente sui social spopolano ironia e meme, ma a Napoli - città che dell'ironia ha fatto un marchio di fabbrica da secoli - evidentemente quest'ironia non è piaciuta affatto.