​Live Napoli-Cremonese 2-2: Afena-Gyan pareggia all'87'!

Nessun rinvio. L'allerta meteo ha agitato la vigilia di Napoli-Cremonese.

Per tutto il pomeriggio, Lega calcio e autorità cittadine hanno valutato l'ipotesi, clamorosa, di rinvio del match di questa sera in vista del possibile peggioramento del tempo, poi la decisione è stata presa alle 17,30 dopo una lunga riunione tra tutti i rappresentanti del Gos.

Squadra completamente rinnovata da Spalletti, per gli azzurri in campo con una quanto meno singolare maglia special per San Valentino. Subito buona occasione per il Cholito, ma poi la nuova Cremonese guidata da Ballardini si dimostra squadra solida e tignosa e non lascia molti varchi ai partenopei. Le seconde linee di Spalletti non sono abituate a giocare insieme e infatti al 18' la Cremonese va in vantaggio con Pickel complice uno svarione difensivo. Al 24' polemiche per due falli in area grigiorossa ma l'arbitro lascia proseguire. Al 33' dopo un grande tiro di Ndombele respinto da Carnesecchi Juan Jesus pareggia di testa. C'è materiale per il Var: il gol è regolare. E al 35' arriva anche il 2-1 con un gran gol del Cholito Simeone che schiaccia di testa. Il primo tempo (anche se con qualche patema di troppo) termina in vantaggio.

Inizia la ripresa al Maradona con nessun cambio. Napoli più ordinato rispetto al primo tempo. Occasionissima Ndombele-Raspadori al 49' ma l'occasione è sciupata malamente. Gli azzurri pressano meglio, chance per Elmas e Simeone al 54'. Ma il vantaggio è minimo e occorre qualcosa di più. Ecco allora che entrano Lobotka e Politano per Zerbin e Gaetano. Anguissa c'è per Raspadori. Bella giocata tra Simeone ed Elmas al 76': meritava il gol ma il tiro è deviato in angolo. Dentro anche Kim per Ostigard. All'86' però è doccia fredda: cross in area e Afena-Gyan che schiaccia di testa e batte Meret per il 2-2.

Le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano Elmas; Zerbin, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. All. Davide Ballardini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA