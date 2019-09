Il Napoli si fa ipnotizzare dal Cagliari: colpaccio rossoblù al San Paolo firmato Castro

NAPOLI - Dopo tre vittorie di fila, di cui una sui campioni d'Europa del Liverpool, il Napoli incassa un colpo da ko. Il Cagliari passa di misura al San Paolo con un gol di Castro allo scadere e fa sprofondare Mertens e soci a -6 dall'Inter e a -4 dalla Juventus. Azzurri in campo con otto novità rispetto alla gara di Lecce. Ancelotti concede un po' di riposo a Koulibaly, Fabian e Llorente, in difesa si rivede Manolas mentre a centrocampo torna Allan che fa coppia in mediana con Zielinski. Il tandem d'attacco è quello 'leggero', Mertens-Lozano, con Insigne a sinistra. Nel Cagliari, che si schiera col 4-3-1-2, spazio a Joao Pedro e Simeone in avanti, con Rog incaricato di pressare con ferocia e di ripartire velocemente sulla tre quarti. I rossoblu dimostrano subito, con un lancio di Joao Pedro per il 'Cholito', di attraversare un buon momento: l'aggancio dell'argentino non è perfetto e Meret può far sua la sfera in uscita. La manovra del Napoli è meno fluida e brillante del solito, manca un po' di ritmo agli azzurrri mentre alcuni big, Lozano e Insigne su tutti, non sembrano nella loro miglior serata. Proprio il messicano divora una favorevole occasione su invito di Mertens al 13': chiude Cacciatore. Gli azzurri spingono soprattutto a sinistra, dove Rui è ispiratissimo, ma difettano di precisione al momento dell'ultimo passaggio. Il Cagliari si difende con ordine e, quando può, ci prova da fuori: alta la conclusione di Nandez. Poco prima dell'intervallo si sveglia Mertens, che con un lancio di esterno destro libera Insigne a tu per tu con Olsen: l'ex portiere della Roma s'oppone al destro dell'attaccante partenopeo. Subito una novità tra gli azzurri dopo il riposo: c'è Koulibaly in campo al posto di Maksimovic, acciaccato. Ionita di testa spaventa Meret (alto), replica Manolas che impegna ancora Olsen sugli sviluppi di un corner. Ci prova anche Di Lorenzo: fuori. I ritmi restano blandi, ma il Napoli guadagna metri e spinge con maggior insistenza. Olsen dice di no prima a Zielinski, poi a un sontuoso colpo di testa di Koulibaly. Il Cagliari sembra in debito d'ossigeno e rischia ancora al 17', quando Mertens lambisce il palo su invito di Di Lorenzo. Tre minuti dopo, altro palo del belga, che stavolta fa tutto da solo ma non è fortunato. Entra anche Llorente al posto di uno spento Lozano, il forcing del Napoli diventa asfissiante. Pisacane salva sulla linea su colpo di testa dello spagnolo, che tocca fuori da buona posizione al 31'. I sardi sono alle corde, ma resistono e Maran inserisce forze fresche: Castro e Cerri per Rog e Simeone. Nel Napoli dentro pure Milik, al posto di Insigne. Al 39' Koulibaly grazia Olsen girando fuori di testa da ottima posizione, due minuti dopo il colpo di testa di Llorente si spegne a lato per pochi millimetri. Sembra stregata per il Napoli e al 43' arriva addirittura la beffa: contropiede fulminante, cross di Nandez dalla destra e Castro tutto solo porta i rossoblu in vantaggio. Koulibaly perde la testa e si fa espellere per proteste, gli azzurri provano a raddrizzarla fino all'ultimo ma non è serata. Vince il Cagliari, che agguanta il Napoli a quota 9. La strada per la squadra di Ancelotti si fa in salita.



Napoli-Cagliari 0-1 TABELLINO

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne (29' st Milik); Lozano (20' st Llorente), Mertens. A disp.

Ospina, Malcuit, Fabian, Elmas, Luperto, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Younes, Gaetano. All. Ancelotti

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Rog (27' st Castro); Joao Pedro (45' st Ceppitelli), Simeone (29' st Cerri). A disp. Rafael, Pinna, Mattiello, Cigarini, Birsa, Aresti, Deiola, Pellegrini, Walukiewicz. All. Maran

Arbitro: Di Bello

Rete: 43' st Castro

Note: espulso al 44' st Koulibaly per proteste. Ammoniti Rog, Allan. Angoli 13-1. Recupero: 1' pt, 5' st. Spettatori 20mila circa. Mercoledì 25 Settembre 2019, 23:19







© RIPRODUZIONE RISERVATA