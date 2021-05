Napoli-Cagliari diretta 1-0: la sblocca Osimhen al 13'. Cartellino giallo per Demme

Il Napoli continua a rincorrere un posto in Champions League, mentre il Cagliari sta risalendo la china e punta ad una insperata salvezza. Sarà un match molto interessante quello di domenica pomeriggio al Maradona. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme in cabina di regia mentre davanti spazio a Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens. Semplici dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Cragno in porta, reparto arretrato composto da Ceppitelli, Godin e Carboni. A centrocampo Marin in cabina di regia con Nainggolan e Duncan mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Nandez e Lykogiannis. In attacco tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. Allenatore: Semplici

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 16:17

