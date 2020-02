Napoli, Gattuso mai contento: «Pensavamo di venire a fare una passeggiata...»

Gattuso show dopo la vittoria di Brescia. Il Napoli risale e adesso lo attende il Barcellona. Però, ha tempo di prendersela con la squadra per il brutto primo tempo finito in svantaggio. "Per preparare le partite ci vuole il veleno, non dobbiamo farci sorprendere come accaduto oggi", spiega Gennaro Gattuso al termine del successo per 1-2 contro il Brescia. Il tecnico azzurro, sulla differenza tra il primo e il secondo tempo, se la ride: "Prossima domanda...". Sulla squadra di Lopez: "Qui non si fanno passeggiate di salute, è sempre difficile. Sul gol ci hanno mangiato in testa, serve mettere l'elmetto. Facciamo 40 punti e poi vediamo: spesso ho avuto paura, la squadra sembrava aver perso la fiducia. Da tanto sono nel mondo del calcio, non è mai facile riaccendere la luce...". Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 23:20







