Attacchi social al piccolo Allan, la madre sbotta: «Vergognati»

Ultimo aggiornamento: 15:38

Una semplice foto su un campo di calcio, la prima passione per il piccolo Micuel, primogenito di casa Allan che con papà e mamma Thais vive pienamente Napoli d quando tutta la famiglia si è trasferita in città. Micuel già dà del tu al pallone, si è fatto spesso notare per qualità importanti tra i pari età ed è un appassionato dei grandi campioni internazionali, da Cristiano Ronaldo a Mbappé fino a Messi.E proprio una maglia del Barcellona è diventata motivo del contendere in una foto postata da mamma Thais dal suo account Instagram. «Gli devi far indossare la maglia del Napoli, altrimenti potete andare altrove. Fate le valigie e andate, qui voglio solo persone che hanno a cuore la causa del Napoli» scrive un utente a commento della foto provocando le ire della madre.«Ma tu chi sei per dire “voglio” e “per me”??? Vai a cercare qualcosa da fare invece di fare tifoso polemico», la risposta di Thais. «Mio figlio ha 7 anni ed è un appassionato del calcio in generale. Vergognati». Insieme a lei le proteste di altri utenti che si uniscono alle sue lamentele e rispondono al "tifoso" napoletano.