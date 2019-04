SEGUI LA DIRETTA



Il Napoli parte spingendo. Il avvio buona palla di Callejon per Insigne ma il passaggio è troppo lungo. Il San Paolo è una bolgia: canta «Coraggio, intelligenza, cuore». Sono queste le tre parole impresse a fuoco da Carlo Ancelotti nello spogliatoio del Napoli alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League al San Paolo, la partita del tutto o niente, dell'impresa o della disfatta. Il Napoli parte dal 2-0 subito a Londra e ha una montagna da scalare, ma ci crede fino in fondo. Servirà il Napoli delle migliori occasioni, delle grandi imprese per avere la meglio sulla forte squadra di Emery e accedere alle semifinali di Europa League.Il Napoli parte spingendo. Il avvio buona palla di Callejon per Insigne ma il passaggio è troppo lungo. Il San Paolo è una bolgia: canta

Abbiamo un sogno nel cuore

. Gli azzurri non devono avere foga, ma calma e intelligenza, così come predicato da Ancelotti. L'Arsenal a ogni modo non sta a guardare. Gestisce con serentià la palla e si propone pericolosamente. Il pressing alto dell'andata, da parte degli inglesi, torna prepotenemente e gli azzurri fanno fatica ad andare nella metà campo avversaria.



Al 16' contropiede super degli azzurri con Koulibaly che fornisce un assist al bacio a Callejon che tira piano addosso a Cech. Il Napoli a questo punto prende coraggio e si affaccia più volte in area di rigore inglese. Al 24' Milik va in gol ma è fischiato un dubbio fuorigioco. Al 29' Arsenal al tiro con Aubameyang, blocca Meret.

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne, 99 Milik. All. Carlo Ancelotti.

A disposizione Ospina, Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Younes, Mertens.



ARSENAL (3-5-2): Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Ramsey, Kolasinac, Aubameyang, Lacazette. A disposizione: Leno, Mustafi, Elneny, Guendouzi, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi.

