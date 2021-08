Nainggolan, patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza: guai per l'ex Inter e Roma tornato in Belgio

Guai per Radja Nainggolan. Al centrocampista belga (ex Inter, Cagliari e Roma), appena rientrato in patria (giocherà nell'Anversa) è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. La notizia è riportata da hln.be ed è confermata dalla procura di Anversa.

Nainggolan, patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza

Il "Ninja" è stato inseguito e fermato da una pattuglia della polizia (nella notte tra sabato a domenica) sulla Nationalestraat di Anversa. Con la sua auto procedeva a velocità sostenuta. Sottoposto all'alcol-test è risultato al di sopra del limite consentito (non di molto, a dire il vero). La patente di guida comunque gli è stata revocata per quindici giorni.

