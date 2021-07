Lazio, Sarri difende Muriqi e dice ai tifosi: «Se sento altre frasi contro di lui, svuoto la tribuna»

Sarri difende a spada tratta Muriqi nel ritiro della Lazio ad Auronzo. E minaccia di cacciare i tifosi che lo attaccano dal campo sportivo dove si allena la squadra.

Maurizio Sarri difende Vedat Muriqi

Nella seduta mattutina, il tecnico ha rimproverato alcuni tifosi sugli spalti che criticavano l’attaccante kosovaro ironizzando ad ogni suo tiro in porta. E così si è avvicinato alla rete divisoria tra il prato e gli spalti del campo di Auronzo e ha puntato il dito verso alcuni: “Se vi sento dire altre cose su Muriqi faccio vuotare tutta la tribuna”. I tifosi sono dalla sua parte: “Bravo mister”, in tanti urlano. E scattano applausi a scena aperta per il comandante laziale.

