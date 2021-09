L'ex Muller: "Inter, mercato eccellente e Inzaghi farà bene come Conte"

Hansi Müller, 64 anni, è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Tra i premiati al Premio Fair Play Menarini, il campione d’Europa 1980 ed ex di Inter (due stagioni) e Como, si è soffermato sui temi caldi del calcio italiano e della Nazionale e, naturalmente, sulla nuova Inter di Simone Inzaghi.

Hansi Müller segue ancora il calcio italiano e la sua Inter?

«Ho anche due TV collegate quando ci sono tante partite. Quando la mia compagna me lo permette, guardo tutto quello che posso. Certamente, anche il campionato italiano. Sono stato contentissimo per la vittoria dello scudetto dell’Inter lo scorso anno. Ho fatto anche un post per congratularmi con la squadra».

Inter che però è stata stravolta tecnicamente quest’estate.

«Conte aveva creato un gruppo fantastico. Onestamente, quando l’Inter ha perso Conte e giocatori come Lukaku e Hakimi, ho pensato che ci sarebbero stati dei problemi. Invece, almeno in queste prime partite, ho visto una squadra molto unita e di qualità».

Quindi crede che i nerazzurri saranno protagonisti anche quest’anno?

«Sì, perché c’è voglia di far bene. Inzaghi mi sembra preparato e la società ha sostituito degnamente Lukaku e Hakimi. Chiaramente ci sono tante altre squadre che possono vincere lo scudetto ma l’Inter è tra quelle».

Si aspettava l’Italia Campione d’Europa?

«Guardi, dopo la seconda partita, ho rilasciato un’intervista in cui dicevo che, chiunque avesse voluto vincere l’Europeo, avrebbe dovuto fare i conti con l’Italia. Nessuno è riuscito a fermarli. Mancini è stato eccezionale. Ha creato un gruppo fortissimo. Bastava guardarli in faccia prima delle partite. Convinti e determinati, davvero fortissimi».

Chi è il giocatore azzurro che l’ha impressionata maggiormente?

«Escludendo Mancini, che è stato pazzesco, devo dire che Spinazzola è stato incredibile. Capacità di saltare l’uomo fenomenale. Peccato si sia fatto male«.

Anche lei, in carriera ha dovuto fare i conti con tanti infortuni.

«Sì. Quando sono arrivato all’Inter, mi sono fatto male dopo qualche partita. E’ stata dura, mi ero già andato ko ai Mondiali 82. Eravamo una buonissima squadra, anche se non siamo riusciti a vincere ma poco importa. E’ stato un momento fantastico della mia vita. Ho passato tre anni magnifici in Italia. Adoro la cultura italiana, i dialetti, le usanze e, ovviamente, i piatti e i vini italiani. Ogni regione è spettacolare e unica».

Il premio ricevuto a Castiglion Fiorentino lo conferma.

«Ho ricevuto un premio intitolato a Paolo Rossi. Una persona fantastica. Abbiamo collaborato ad alcuni eventi. Il giocatore era speciale ma l’uomo ancora di più. A Castiglion Fiorentino ho incontrato la moglie e le figlie. E’ stato un momento toccante, non ci eravamo mai visti. Paolo ha una parte importante nel mio cuore».

