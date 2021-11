Mourinho: «Dell'arbitro non parlo, questa rosa non è migliore dell'anno scorso»

Un'altra sconfitta per la Roma dopo quella con il Milan all'Olimpico. A condannare José Mourinho è il Venezia di Paolo Zanetti che con David Okereke "contro-ribalta" la gara del Penzo e porta i lagunari alla terza vittoria in Serie A. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la partita: «Difficile dire cattiverie, una parte importante della storia della partita è il gioco offensivo, abbiamo creato molte opportunità. Abbiamo avuto una facilità tremenda di arrivare al gol, con Abraham e anche El Shaarawy, è difficile commentare come si possano fare solo due gol con tutte le occasioni create». «Il terzo gol è un'interpretazione negativa del fuorigioco, il secondo gol del Venezia, poi: mi devo proteggere e non esprimere le mie sensazioni», ha ammiccato il portoghese in riferimento all'arbitro.

La Roma da sesto posto? «Come allenatore io devo mettere un po' di ambizione: un quarto posto è l'obiettivo e stiamo lottando per quello, ma è diverso da dire che siamo una squadra da quarto posto»: «La rosa di quest'anno è peggio di quella dell'anno scorso, il mercato è stato reattivo: ho chiesto un portiere, un terzino dopo aver perso Spinazzola, è arrivato Abraham. Ma questa stagione sarà importante per capire qualcosa che non avevo capito prima di arrivare, e ancora capisco meglio rispetto a due mesi fa. Le squadre si costruiscono in base a un modello di gioco, quando hai una rosa in cui non hai due giocatori che fanno lo stesso ruolo, ti devi arrangiare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 16:05

