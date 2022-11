Mourinho, frecciate da Tokyo: «La Roma non ha la forza per comprare in Premier. Un giapponese? Solo se costa poco...»

di Francesco Balzani

Josè Mourinho torna a parlare, lo fa dal Giappone dove la sua Roma è impegnata in tournée. E lo fa rispondendo alle ai soli giornalisti nipponici gasati dalla vittoria della Nazionale di ieri. Nonostane l'assenza di domande "scomode" lo Special One ha voluto comunque mandare segnali ai Friedkin. Il tecnico è visibilmente scontento, e non lo nasconde più



Mister, c'è qualche giocatore della Premier che potrebbe arrivare a Roma?

"Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier, ma Tammy era un giocatore che voleva mettersi in mostra. Matic ha 34 anni ed ha giocato nei migliori club, è tornato a giocare con me per portare esperienza".



Sui calciatori a disposizione nella rosa

"Devi essere fortunato, avere giocatori con le giuste motivazioni e qualità. Noi allenatori le possiamo implementare ma non facciamo miracoli. Ognuno ha tutto nelle proprie mani".



Sulla vittoria del Giappone contro al Germania ai Mondiali.

"Non ho visto la partita, ero a letto, la televisione era accesa ma mi sono addormentato, ero distrutto. Complimenti al Giappone, ma non è una sorpresa così grande, è una buona squadra che sta crescendo. In Europa ci si concentra sulle individualità. Ho allenato giocatori asiatici e sono fortunato perché ho allenato i migliori, hanno la giusta mentalità, per questo penso che ieri non fosse una grande sorpresa".





