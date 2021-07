Mourinho: «Terribile la perdita di Spinazzola, per l'Italia e per me. Stava giocando in modo incredibile»

«L' Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile». Così il tecnico giallorosso, José Mourinho, in veste di commentatore degli Europei a 'Talks Sport'.

Mourinho ha proseguito poi nella sua analisi di Euro2020. Quella dell'Inghilterra all'Olimpico contro l'Ucraina «è stata una buona prestazione, ma l'hanno resa più facile loro. È stata una partita facile per l'Inghilterra, sempre sotto controllo. La Danimarca - prosegue Mourinho - è una squadra molto migliore rispetto all'Ucraina, ma l'Inghilterra è fiduciosa, sentono che probabilmente sta tornando a casa, quindi sarà una grande semifinale. La Danimarca è solida. Hanno anche trovato un modo diverso di giocare rispetto a come avevano iniziato. Hanno iniziato ovviamente con Eriksen come numero 10 e con una difesa a quattro. Ora stanno giocando a tre in difesa: sono una squadra solida, buoni giocatori che giocano nei migliori campionati con tanta esperienza. Nonostante quello che è successo a Christian, sembra che siano emotivamente forti». E sul vantaggio degli inglesi di giocare la parte finale degli Europei in casa, conclude. «Penso che sarà ovviamente una partita difficile per l'Inghilterra, nonostante giochi bene e sia in casa». conclude lo 'Special Onè.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 13:39

