Mourinho: «Rispetto la Lazio e la sua storia ma i romani sono romanisti»

«So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio: essere intelligenti sul mercato, creare un'identità e la stabilità nel club. La Roma deve avere successo», lo ha detto Jose Mourinho in un'intervista alla Cbs.

«Ho il massimo rispetto per la Lazio e la sua storia, ma la Roma è la squadra della gente. I romani sono romanisti. Non avrei potuto trovare un club con una tifoseria così passionale. I romanisti sono speciali anche nel modo in cui vivono e respirano la loro squadra», ha continuato lo Special One che poi si è soffermato sugli obiettivi della Roma. «Ô un progetto differente rispetto a quello a cui sono abituato, solitamente vado in club in cui gli obiettivi sono i successi immediati. Se sono pronto a cambiare la mia natura? No, non lo sono, ma sono pronto a cambiare il mio approccio», ha concluso Mourinho.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 14:30

