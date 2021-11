Mourinho, i cronisti e quella spocchia che può far male alla Roma

Ci risiamo. Mourinho torna l'antipatico dei vecchi tempi. Ci chiedevamo quando sarebbe accaduto. E' avvenuto prima contro gli arbitri, ora davanti ai giornalisti sportivi. Anzi, contro i giornalisti sportivi. Inspiegabile l'atteggiamento del tecnico portoghese, insofferente alle domande dei cronisti sabato scorso, come sottolineato prontamente da Professionerepoter.it. Sarà forse per la tensione con il club di questi giorni o per la crisi di risultati, ma i nostri colleghi facevano solo il proprio lavoro.

Ponevano domande, non meritavano mancanza di rispetto. Inspiegabile l'atteggiamento irridente e maleducato dell'allenatore che non ha risposto, anzi, le ha eluse e ridicolizzate le domande. Mai come in questi mesi i cronisti che seguono la Roma sono stati vicini alla squadra e a Mou. Il lavoro è una cosa seria, sia per chi come Mou guadagna 7 milioni all'anno sia per chi invece ne guadagna tanti di meno e per mestiere scrive e fa domande. A Mou chiediamo di tornare lo Special One sereno di qualche tempo fa. Se non per i giornalisti, Josè lo faccia per i tifosi giallorossi che lo hanno amato fin dal primo giorno. La serenità fa bene a tutti, a lui, alla squadra, ai tifosi e anche a noi cronisti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 08:19

