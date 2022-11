Roma, Mourinho contro tutti: nel mirino Abraham, mercato e Sassuolo

di Francesco Balzani

Mourinho scuote la Roma, e non solo. I bersagli sono diversi, il mirino è puntato sul Sassuolo che alle 18,30 incrocerà il destino dei giallorossi usciti a pezzi dal derby. Lo Special se la prende con tutti. In primis con gli haters di Ibanez che hanno insultato anche i familiari del difensore tanto da scatenare il dispiacere della moglie. «Io sui social metto solo qualche cazzata, ma so degli insulti. Non dico la formazione ma dico che giocano Roger e altri dieci. Per me Ibanez è intoccabile. Ha un atteggiamento incredibile ed è uno di quelli che dopo Tirana ha continuato il suo percorso di maturazione». Altri no. «Sono deluso dall’involuzione di alcuni. La squadra avrebbe dovuto accettare una sfida diversa dopo aver vinto la Conference. Serviva una crescita di mentalità. Se io avessi smesso di allenare dopo il 2010 avrei potuto essere contento. Invece ho continuato».



