Mourinho, la promessa: «Voglio creare una Roma vincente»

«Non credo di meritare il modo in cui sono stato accolto perché non ho fatto nulla per loro. C'è ancora più responsabilità sulle mie spalle». Sono le primne parole di Josè Mourinho dall'arrivo a Roma. «Vogliamo fare una Roma di successo e sostenibile - ha aggiunto il portoghese in un'intervista al sito del club giallorosso».

Sempre Mourinho: «Dopo il primo colloquio con il club ho subito avuto la sensazione che non fosse il mio progetto, quello di Pinto o dei Friedkin, ma il progetto della Roma. Dal primo giorno sono emozionato e impaziente che potesse arrivare il vero giorno uno, quello dell'arrivo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 20:43

