Mourinho testimone della proposta di nozze di un tifoso della Roma. La sua reazione fa impazzire i social

Cosa c'è di più romantico per un tifoso di calcio che fare una proposta di nozze dentro uno stadio? Farla davanti al proprio mito: Jose Mourinho. E' successo allo stadio Municipal di Albufeira in occasione del ritiro della AS Roma, quando uno dei tifosi portoghesi, ma di fede giallorossa, hanno chiesto allo Special One di fare testimonia alla romantica proposta di nozze.

Il video della proposta di matrimonio

A pubblicare il romanticissimo video è l'account twitter ufficiale della Roma che sta facendo il pieno di like. Ma andiamo con ordine. La Roma è in Portogallo per il ritiro estivo, questa mattina allo stadio Municipal di Albufeira, al termine dell'allenamento dei giallorossi due tifosi portoghesi, che però tifano As Roma con tanto di sciapa al collo, hanno avuto la possibilità di incontrare Jose Mourinho e tutto lo staff del club.

Dopo le foto di rito mentre Mourinho stava andando via, il ragazzo chiede al Mister di fermarsi, Mourinho è perplesso, ma sta al gioco, fino a quando il giovane tifoso si inginocchia e fa una romantica proposta di nozze alla sua fidanzata.

La fidanzata scoppia in lacrime, ma a catalizzare l'attenzione dei social sono le espressioni tra lo sconcertato e il divertito di Jose Mourinho, mentre lo staff romanista applaude e scatta foto dopo il sì. «Manca solo che il mister dia la vista ai ciechi e l'udito ai sordi - scrive sotto il video un tifoso - e possiamo finalmente santificarlo», e c'è chi vuole informaarsi sulla possibilità che lo Special One possa officiare matrimoni.

Insomma dopo aver convinto Dybala a vestire la maglia della Roma, per Jose Mourinho si apre una nuova possibilità lavorativa: l'officiante. E chissà che qualche fidanzata non prenda spunto da questo video per farsi sposare dal fidanzato tifoso grazie alla presenza di Mou.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 17:21

