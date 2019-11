Siparietto Mourinho-Genny Savastano di Gomorra: «Andiamo alla guerra... dei tre punti»

Venerdì 22 Novembre 2019, 21:29

«Un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura e per la prossima partita con il West Ham. So che sei un fan di Gomorra e questo mi fa un grandissimo piacere perché ti stimo tantissimo come allenatore. Ti mando un abbraccio fortissimo e promettimi che se fai un buon risultato con il West Ham, poi mi mandi tu a me un video saluto».Così in un video messaggio l'attore Salvatore Esposito, noto per il ruolo dinella serie televisiva Gomorra, augura in bocca al lupo a, nuovo allenatore del Tottenham che nella sua prima sfida se la vedrà con il West Ham. Il tecnico portoghese non aspetta l'esito della gara per rispondere: «Lo facciamo già prima della vittoria. Salvatore-Gennaro-Gennaro-Salvatore, grazie mille del video e andiamo alla guerra dei tre punti, ciao amico, grazie mille, un abbraccio», il videomessaggio di Mou