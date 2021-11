Mourinho in “fuga” da Roma: weekend di relax a Londra FOTO ESCLUSIVA

José Mourinho in "fuga" dalla Capitale, avvistato a spasso nel cuore di Londra. L'allenatore della Roma ha approfittato del weekend di sosta del campionato di serie A per tornare Oltremanica, dove vive ancora la figlia Matilde. Lo Special One è stato sorpreso e fotografato in esclusiva da leggo.it nel tardo pomeriggio di oggi in King's Road, strada principale quartiere di Chelsea: il tecnico portoghese camminava veloce e testa bassa con cardigan grigio e sneakers. Sembrava pensieroso: forse per la sua Roma che fatica ad ingranare in campionato e pure in Conference League.

A riconoscerlo per primi sono stati due clochard che gli hanno urlato in strada "mister". Poi si sono avvicinati al tecnico giallorosso altre persone, tra cui anche alcuni tifosi italiani. E lui si è concesso per qualche selfie, senza però parlare della sua Roma. Un fine settimana per staccare la spina lontano da una Capitale sponda giallorossa decisamente delusa di questa prima parte di stagione.

