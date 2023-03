Mourinho contro Serra, la Procura Figc apre un'inchiesta: «Il tecnico e il quarto uomo saranno ascoltati»

José Mourinho e il quarto uomo di Cremonese-Roma Marco Serra saranno ascoltati dalla Procura Federale dopo lo scontro verbale avvenuto nel match di ieri, che ha portato all'espulsione del tecnico. La Procura ha aperto un'inchiesta sull'episodio a seguito delle dichiarazioni ai media dell'allenatore romanista. «A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra», rendono noto all'ANSA fonti della Procura.

Cosa è successo

Dopo lo scontro in campo Mourinho aveva parlato così ai media: «C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Il quale non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione. Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina». Così, dai microfoni di Dazn, un Josè Mourinho furioso per l'espulsione in Cremonese-Roma.

