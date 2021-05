Mourinho e quel «Daje Roma» che mette in imbarazzo i commentatori britannici: «Degia Roma... che vuol dire?»

José Mourinho è immediatamente entrato nel mondo Roma, con le sue solite uscite in grado di scatenare i tifosi, immergendosi nel pieno del lessico del luogo dove approda. Il suo stile, il suo modo originale di comunicare questa volta ha colto impreprati commentatori di Sky Sport News in Gran Bretagna. A metterli in crisi è il più classico degli incitamenti utilizzati dai tifosi giallorossi, quel "Daje Roma" che ha scritto nel post su Instagram dove annunciava l'accordo appena sottoscritto.

«Degia Roma.. D A J E Roma, non so cosa voglia dire», dicono divertiti in studio tentando un improbabile spelling. Troppo complesso per la lingua britannica, assolutamente chiaro per i supporters della Roma che lo hanno già incoronato come nuovo condottiero.

