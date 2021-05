Mourinho scatena i tifosi giallorossi con la nuova cover dello smartphone: «Forza magica Roma»

«La mia nuova cover del telefono #ForzaMagicaRoma». Poche parole, ma quelle giuste per scatenare i tifosi giallorossi. Dopo l'annuncio del suo ingaggio di poche ore fa José Mourinho alimenta l'entusiasmo della piazza pubblicando sul suo profilo Instagram la foto della sua nuova cover dello smartphone con i colori storici della Roma e le sue iniziali JM.

«Daje», è una delle risposte ricorrenti sotto al post. E ancora: «Ti ameremo almeno quanto ti abbiamo odiato da rivale». Oppure: «Te prego basta per oggi che me sto a sentì male», in pieno stile romano. Tra tanti spuntano anche dei nostalgici interisti che non hanno dimenticato l'impresa del triplete. Da oggi però la storia dello Special One sarà sotto l'ombra del Colosseo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 18:38

