È morto Pierino Prati: giocò nel Milan e nella Roma

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 21:50

i, giocò con il Milan e con la Roma. Ad annunciarlo è Bruno Conti sul suo profilo Instagram. Pierino Prati è morto a 73 anni e da tempo era malato. Fu campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 1968 e finalista mondiale nel 1970.Con la maglia del Milan Pierino Prati vinse tutto: un campionato nel 1967/68, 2 coppe delle coppe, una coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Chiuse l'esperienz al Milan nel 1973, quando passò alla Roma, dove giocò fino al 1977, quando vestì la maglia della Fiorentina.Con il Milan Prati, in campionato, collezionò 143 presenze e 82 gol. In totale raccolse 209 partite e 102 gol in maglia rossonera. Nella finale di Coppa dei campioni contro l'Ajax segnò addirittura una tripletta, la partita finì 4-1. Nella Roma, invece, siglò 28 reti in 82 presenze in Serie A.