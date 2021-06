Morto Luis Del Sol, ex calciatore di Juve e Roma e leggenda del Betis e della Spagna. Aveva 86 anni

Lutto nel calcio spagnolo: è morto all'età di 86 anni l'ex centrocampista Luis Del Sol, che giocò per diverse stagioni anche in Italia, vestendo le maglie di Juventus e Roma.

Ad annunciare la scomparsa dell'ex calciatore è stato il Betis Siviglia, la squadra di cui Luis Del Sol era stato una vera e propria leggenda. Grazie anche al centrocampista, infatti, il club andaluso aveva fatto il doppio salto, con la promozione in Segunda Divisiòn e quella successiva in Primera (l'attuale Liga). Dopo il Betis, Del Sol giocò per tre stagioni con la maglia del Real Madrid, prima di approdare in Italia. Il centrocampista fu una colonna portante della Juventus, in cui militò per otto stagioni, e poi della Roma, in cui giocò per due stagioni diventandone anche il capitano.

El Real Betis Balompié muestra su máximo pesar por el fallecimiento de don Luis del Sol Cascajares, la mayor leyenda de nuestra Historia. DEP. pic.twitter.com/a5yK1QroLq — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 20, 2021

Da allenatore, Luis Del Sol fu anche traghettatore del 'suo' Betis Siviglia, che nel 2001 riportò nella massima divisione spagnola. Da giocatore, in nazionale, collezionò 16 presenze con tre gol. La grandezza del calciatore si evince anche dal triste annuncio della squadra andalusa: «Il Real Betis Balompié è addolorato per la scomparsa del signor Luis Del Sol Cascajares, la più grande leggenda della nostra storia. Riposa in pace».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 19:55

