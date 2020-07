Morto Giuseppe Rizza, 33 anni: nella Juve Primavera ha giocato con Marchisio e Giovinco. Chiellini: «Ci mancherai»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 14:14

L'ex esterno di Juve Stabia e Nocerina è venuto a mancare per i postumi dell'emorragia cerebrale accusata a inizio giugno.Giuseppe Rizza, che in passato ha militato nelle giovanili della Juventus, non ce l’ha fatta ed è morto a soli 33 anni. Il 9 giugno era stato colto improvvisamente da un’emorragia cerebrale ed era entrato in coma. Ricoverato all'Ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di rianimazione, si era poi risvegliato il 22 giugno senza però mai superare il problema di salute che lo aveva afflitto. Il 33enne di Noto, ex compagno di squadra, tra gli altri, di Giovinco e Marchisio, aveva raccolto messaggi di supporto, oltre ai due bianconeri anche da Francesco Totti. Oggi su Twitter l’addio di Giorgio Chiellini: «Ciao Peppino, ci mancherai».Rizza aveva compiuto 33 anni lo scorso 8 aprile. Nel settore giovanile della Juventus - dove ha giocato con Marchisio e Giovinco - ha raccolto i migliori risultati in carriera, con il double scudetto-supercoppa con la Primavera bianconera. In Campania aveva indossato le casacche di Juve Stabia e Nocerina in Serie C.