Morto il calciatore Isaac Promise: malore fulminante in palestra, aveva 31 anni

Giovedì 3 Ottobre 2019, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per unmentre si trovava nelladel suo appartamento a Austin in Texas.A dare la triste notizia, sui social il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein. «La sconfitta più grande che una squadra può subire, non è sul campo di calcio, ma è la morte di un un compagno. Auguriamo a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia la forza e la pace per far fronte alla sua scomparsa».