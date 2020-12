Morto Alejandro Sabella, ex ct dell'Argentina: nuovo lutto per il Paese dopo l'addio a Maradona

L'ex ct della nazionale argentina di calcio, Alejandro Sabella, è morto oggi a Buenos Aires dove era ricoverato per problemi cardiaci. Lo scrive l'agenzia di stampa Telam. Sabella aveva 66 anni.

Nelle scorse settimana l'ex ct dell'Albiceleste, che risiedeva a La Plata, aveva cominciato a sentirsi male e per questo il suo medico aveva disposto il suo ricovero nell'Instituto Cardiovascular della capitale argentina per accertamenti, lo stesso giorno della morte di Diego Maradona. In gioventù calciatore, Sabella guidò la 'seleccion' argentina nei Mondiali in Brasile del 2014, dove giunse in finale. Anni fa Sabella aveva dovuto curarsi per un tumore alla laringe.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA