Monza-Milan 4-2, pagelle: Thiaw da incubo, follia Jovic. Giroud non basta

di Luca Uccello

Il Monza batte il Milan per 4 a 2. Ad aprire le marcature è stato Pessina su rigore al 45esimo minuto. Il raddoppio arriva con Dany Mota al 51esimo minuto. Al 64esimo minuto accorcia le distanze per il Milan Olivier Giroud. Il gol del momentaneo pareggio arriva all'88esimo minuto con Pulisic. Ma negli ultimi minuti arriva il gol per il Monza con Bondo al 90esimo e quello di Colombo al 95esimo minuto. Il Milan con questa sconfitta resta al terzo posto con 52 punti. Il Monza è undicesimo in Serie A con 33 punti.

Pagelle Milan

MAIGNAN 5 Senza nessuna grandissima colpa. Pessina lo manda dalla parte sbagliata e Dany Mota mette il pallone dove non può arrivarci. Proprio come Bondo. Colombo lo punisce sul suo palo. Incredibile

FLORENZI 5 Sulla rete di Dany Mota si sposta come fanno i bambini quando giocano con il Super Tele in piazzetta

THIAW 4 Il nuovo esordio è da dimenticare il prima possibile: sempre in ritardo, molto falloso. Prima su Djuric poi qualche metro dopo, dentro l’area di rigore stende pure Dany Mota. Suicidio.

GABBIA 5 Senza Simon Kjaer al suo fianco, sembra essere perso. La peggior partita dal suo ritorno al Milan

THEO HERNANDEZ 6 Non rinuncia mai a spingere anche quando il Milan è in dieci, ma non basta

BENNACER 5 Una grande occasione che sbaglia davanti a De Gregorio.

ADLI 5 Se c’è Ismael non può esserci lui. Pioli lo capisce dopo un tempo (46’ Reijnders 6: gioca a calcio. Quello che Yacine non è riuscito a fare)

CHUKWUEZE 4 Semplicemente bocciato (46’ Pulisic 7: Fare meglio ci vuole davvero poco e lui fa tutto al meglio: assist per Giroud e rete da lunghi applausi)

LOFTUS-CHEEK 6 È da solo. Troppo da solo per poter fare la differenza, ma di testa è sempre pericoloso

OKAFOR 4 Tanto movimento, tante finte, qualche dribbling ma nessun pericolo. E Pioli lo lascia negli spogliatoi (46’ Rafael Leao 5: non combina davvero niente di buono)

JOVIC 4 Follia di Luka, uno schiaffo da espulsione piena. Rosso diretto che arriva però solo grazie al Var

PIOLI 5 Ma perché non fare giocare Rafael Leao? Perché rinunciare anche a Reijnders? E pure a Pulisic? Il Rennes è battuto, è finito. La Juventus rimane seconda. E dietro ora Atalanta e Bologna mettono ansia

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 23:02

