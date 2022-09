Monza-Juventus 1-0, le pagelle: Vlahovic frustrato, Di Maria intollerabile. Si salva solo Miretti

di Fabrizio Ponciroli

PERIN 6 Fa tutto quello che può ma, alla fine, anche lui deve capitolare. Sul gol di Gytkjær è incolpevole.

DE SCIGLIO 5 Fa il suo dovere ma dovrebbe e potrebbe osare di più in attacco. Fare il semplice compitino non basta (41’ st Soulè: sv).

GATTI 5 Quando la Juventus resta in 10, va in evidente difficoltà. Un paio di volte graziato dall’imprecisione degli avversari.

BREMER 5,5 Sulle palle alte si fa sentire. Favoloso in un paio di recuperi. Messo sotto pressione, finisce con il perdere le giuste misure.

DANILO 5,5 Tiene le redini della difesa, dando consigli a tutti. Generoso ma, nell’azione del gol del Monza, è un attimo in ritardo e la paga a caro prezzo.

PAREDES 5 Prova ad organizzare il gioco bianconero ma la missione non gli riesce perfettamente. Il rosso a Di Maria gli fa perdere un punto di riferimento.

MCKENNIE 4 Troppo poco coinvolto nel gioco. I suoi proverbiali inserimenti non si vedono. Decisamente conservativo e poco illuminato.

MIRETTI 6 Ci mette l’anima e anche qualcosa di più. Le qualità non sono in dubbio. Fa di tutto per scuotere la Juventus in inferiorità numerica. Unico pensante in mezzo al campo (41’ st Fagioli: sv).

KOSTIC 4 Ha diverse occasioni per provare a rendersi pericoloso ma è eccessivamente timido. Si accontenta di scelte semplici (32’ st Kean 5: impalpabile).

DI MARIA 3 Da un campione della sua esperienza non si può accettare un rosso simile. La gomitata è evidente, la stupidaggine intollerabile. Disastro incomprensibile.

VLAHOVIC 4 Altra giornata in ufficio da frustrato. Tradito da Di Maria, non ha la forza di trovare lo spunto per salvare la Juventus. Inconcludente.

ALLEGRI 3 Al di là del rosso di Di Maria, altra prestazione da dimenticare. La squadra è bloccata, non ci sono idee e neanche colpi di genio. La Juventus virtuale affonda.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA