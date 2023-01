Monza-Inter, l'arbitro Sacchi ha chiesto scusa per l'errore. La rabbia di Inzaghi: «Inammissibile col VAR»

Il pareggio di ieri sera dell'Inter a Monza, arrivato all'ultimo respiro grazie ad un autogol di Dumfries (nel tentativo disperato di contrastare un colpo di testa di Caldirola) ha lasciato strascichi pesanti e polemiche arbitrali, scatenate in primis dall'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Il tecnico interista si è sfogato nel post partita per un episodio, un gol non assegnato a Francesco Acerbi per un presunto precedente fallo di Gagliardini su Pablo Marì.

Monza-Inter, la rabbia di Inzaghi

Un episodio in cui il VAR non poteva intervenire, perché l'arbitro Sacchi - probabilmente in modo affrettato - ha fischiato il fallo prima che Acerbi colpisse la palla poi finita in rete. «Siamo molto arrabbiati, sul gol annullato ad Acerbi abbiamo visto un fischio che dopo 5 anni di Var fa arrabbiare. È un errore inammissibile. Ci sono due giocatori del Monza che inciampano tra di loro (Marì e Izzo)», ha detto Inzaghi. «Tutto questo ci ha tolto una vittoria e non saremmo qui a parlare di un pareggio».





L'episodio è avvenuto sul 2-1 e il gol avrebbe probabilmente chiuso la partita. L'Inter, a onor del vero, si è poi complicata la vita concedendo l'assedio finale al Monza: effetto di cambi sbagliati (Gagliardini e Dumfries, ma soprattutto Lukaku, che ha perso quasi tutti i palloni toccati) anche se obbligati, per via dell'infortunio a Calhanoglu che si va ad aggiungere a quello di Brozovic e che mette in difficoltà ora Inzaghi dal punto di vista delle scelte di formazione.

Sacchi chiede scusa. Il precedente di Milan-Spezia

In serata l'inviato di Mediaset che segue l'Inter, Marco Barzaghi, ha poi detto che Sacchi si sarebbe scusato con la dirigenza dell'Inter per l'errore: sui social già dopo il pareggio del Monza tifosi e opinionisti nerazzurri si erano scatenati, tirando in ballo un episodio simile che aveva coinvolto il Milan con lo Spezia. In quel caso (decisamente diverso) l'arbitro Serra aveva fischiato un fallo su Rebic senza concedere il vantaggio e vanificando il tiro all'incrocio di Messias che avrebbe dato i tre punti ai rossoneri: Serra si scusò subito, circondato dai giocatori del Milan che in campo e negli spogliatoi cercarono comunque di consolarlo. Stando alle dichiarazioni di Inzaghi davanti ai microfoni, è difficile pensare che qualcuno dell'Inter abbia pensato invece di consolare Sacchi.

