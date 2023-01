Monza-Inter 2-2, pagelle: Lautaro non basta, Dumfries colpevole sul pari brianzolo

di Alessio Agnelli

Monza-Inter, le pagelle dei nerazzurri di Simone Inzaghi che pareggiano 2-2 in trasferta con i brianzoli che si salvano a tempo scaduto grazie a una incredibile autorete di Dumfries.

Le pagelle dell'Inter

ONANA 6 Poco impegnato. Ciurria lo infila a freddo, indirizzando imparabilmente a fil di palo. Poi solo un paio di brividi (Mota e Petagna) nel 1° tempo e nessun intervento. Nella ripresa efficace in uscita e in tuffo su Pablo Marì. Deve arrendersi a Caldirola nel finale.

SKRINIAR 6,5 Nella sua zona gravita Mota Carvalho, che si vede solo in avvio e poi scompare. Sicuro anche negli incroci con Petagna.

ACERBI 6 Confermato dopo la prova-monstre contro il Napoli. Con Petagna però vita più dura che con Osimhen. In marcatura e in chiusura qualche incertezza di troppo, resta a galla.

BASTONI 6,5 Quasi un esterno aggiunto per la poca spinta a destra degli uomini di Palladino. In appoggio a Dimarco è una garanzia in termini di inserimenti e cross alla causa. Al bacio il traversone pennellato per il vantaggio di Darmian.

DARMIAN 7 Inzaghi lo riconferma a destra, preferendolo a Dumfries. Lui ripaga la fiducia con un quasi gol pronti via (vanificato da Sacchi per fuorigioco) e con la rete del primo vantaggio, pochi minuti dopo, a chiudere sul secondo palo in inserimento. Ficcante. (35’ st Dumfries 5: sul 2-2 cerca l'anticipo su Caldirola ma finisce per beffare clamorosamente Onana).

BARELLA 6 Subito un’imbucata al bacio per Darmian e un filtrante a smarcare Dimarco davanti al portiere. Cala con il passare dei minuti, accusando la grande pressione offensiva dei biancorossi. (18’ st Gagliardini 5: dentro a far legna e ammonito in un amen)

CALHANOGLU 5 Costantemente disturbato da Dany Mota e Ciurria. In costruzione fatica a disegnare trame e sui piazzati delega spesso e volentieri, denotando scarsa vena. (10’ st Asllani 5: spesso fuori posizione e fuori giri)

MKHITARYAN 4,5 Colpevolmente sorpreso dall’inserimento di Ciurria sull’1-1 biancorosso. E, come non bastasse, il patatrac in pieno recupero, con un sombrero mal riuscito su Ranocchia e il via libera al contropiede biancorosso del 2-2.

DIMARCO 6,5 Ha un’occasionissima, a chiudere un’azione corale, ma sul piede sbagliato, il destro, e spara alto. In fase di spinta è continuo, da fermo un valore aggiunto sui piazzati. (35’ st Gosens ng)

DZEKO 5,5 Utile nel gioco di sponda e nel lavoro sporco, tra una sportellata e l’altra. Alla conclusione non è mai un fattore. Polveri bagnate, per una volta… (10’ st Lukaku 5: come Dzeko, ne becca poche, anzi meno)

LAUTARO 7,5 Alla prima da titolare post Mondiale e al primo centro del 2023, l’ottavo in campionato, il nono in stagione. Questa volta di rapina, sradicando il pallone dai piedi di Pablo Marì e scaricando alle spalle di Di Gregorio per l’1-2. Sfiora la doppietta in tre occasioni, con un palo a referto.

INZAGHI 5,5 Punta sulla continuità, confermando dieci undicesimi della formazione vittoriosa di corto muso contro il Napoli, più Lautaro, in campo per Lukaku e subito sugli scudi con il gol del secondo vantaggio. Non riesce a migliorare la squadra con i cambi, anzi la peggiora fino al 2-2 in pieno recupero.

