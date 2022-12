Mondiali, il "miracolo" dell'Argentina: tifoso in carrozzina si alza per esultare VIDEO

Una vittoria "miracolosa" quella dell'Argentina contro la Polonia ai Mondiali in Qatar. L'Albiceleste conquista gli ottavi grazie al 2-0 e si mette alle spalle la sconfitta dell'esordio contro l'Arabia Saudita. Un momento di grande gioi per i tifosi della Seleccion e per uno in particolare, che ha persino ritrovato l'uso delle gambe.

Il salto dalla carrozzina

Stando a quanto immortalato in un video pubblicato sui social, un "aficionados" che indossa la maglia col numero 10 di Messi, al termine della partita si è alzato dalla carrozzina per esultare insieme agli altri tifosi. Il video ha generato non poche perplessità, poiché è chiaramente evidente che la carrozzina occupa un posto riservato agli invalidi ma a giudicare dalle immagini in suo proprietario non ha avuto problemi amettersi in piedi. Miracoli del calcio.

