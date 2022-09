Mondiali in Qatar, la Fifa conferma: «Niente birra negli stadi durante le partite»

Mondiali in Qatar, la Fifa conferma che all'interno degli stadi non sarà possibile consumare birra. Brutte notizie per i tifosi, ma solo fino ad un certo punto: c'è una ipotesi che potrebbe far ben sperare.

Mondiali in Qatar, birra vietata negli stadi

I prossimi Mondiali in Qatar, a cui l'Italia non si è qualificata per la seconda volta consecutiva, inizieranno il 20 novembre. Per i tifosi delle varie nazionali, le notizie non sono proprio buonissime, anche se c'era da aspettarselo. In Qatar, l'alcol è severamente regolamentato e la Fifa ha confermato che all'interno degli stadi non sarà possibile bere birra. I tifosi, durante le partite, potranno quindi consumare solamente birra analcolica, che sarà regolarmente venduta, e altre bevande.

La buona notizia per i tifosi

I tifosi, però, non devono affrettarsi a disperarsi. Nelle varie fanzone nei pressi degli stadi, infatti, dovrebbe essere possibile consumare birra e altri alcolici fino a 30 minuti prima dell'inizio delle partite e dopo la fine delle stesse. «Cerchiamo di rispettare la cultura e le leggi locali, coniugando però le esigenze dei tifosi», ha spiegato un portavoce della Fifa, riportato dal Daily Mail. In Qatar, a differenza di altri Paesi come la vicina Arabia Saudita, l'alcol non è del tutto proibito: può essere consumato in 35 hotel e ristoranti internazionali. I turisti possono acquistare l'alcol in appositi negozi, ma consumarlo in pubblico è illegale. L'ipotesi delle fanzone sarebbe una deroga specifica, pensata per il grande evento.

