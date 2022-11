Iran-Galles 2-0, questa volta gli iraniani “sussurrano” l'inno (testo), poi il trionfo. Sulle tribune sequestrata maglia in ricordo di Mahsa Amini

Le pressioni del governo iraniano sulla nazionale hanno avuto qualche efeftto: a differenza dell'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Inghilterra, oggi, prima della gara contro il Galles, i giocatori dell' Iran hanno cantato l'inno nazionale: le telecamere che li inquadrano mostrano tutti che 'mormorano' le parole dell'inno. I tifosi iraniani, ovvero una parte di loro, applaudono e cantano a loro volta. Oltre agli applausi si sono sentiti anche alcuni «buu» e fischi di disapprovazione. Le telecamere del circuito internazionale della Fifa hanno mostrato anche alcuni tifosi iraniani in lacrime; tra i giocatori invece, al passaggio tv, la stella Azmoun è rimasta a bocca chiusa. Sulle tribune il pubblico si è diviso fra chi ha cantato, chi è restato in silenzio e chi ha protestato.

Sugli spalti dello stadio Ahmad Bin Ali anche una tifosa persiana con le lacrime nere dipinte in volto che ha mostrato una maglia dell' Iran con la scritta «Mahsa Amini 22», per ricordare la ragazza arrestata perchè non portava il velo in modo 'appropriato' e morta tre giorni dopo in ospedale a causa delle percosse degli agenti. La foto ha fatto rapidamente il giro del web. La ragazza sugli spalti è stata invitata prima a non mostrare la maglia, poi le forze dell'ordine sono passate al sequestro della T-shirt.

L'inno dell'Iran: Vita eterna alla Repubblica islamica dell'Iran e ai suoi martiri

L'inno dell'Iran (in persiano Sorud-e melli e-Iran) ha il testo scritto da Hassan Riyahi e dal poeta Syed Bagheri e la musica composta da più autori: viene cantato, in questa versione breve, dal 1990 quando sostituì “Payandeh Bada Iran” usato durante gli anni del regime dell'ayatollah Khomeini.

Il testo

Verso l'alto, all'orizzonte, sorge il sole orientale

La luce negli occhi dei credenti nella giustizia

Bahman è lo zenith della nostra fede.

Il tuo messaggio, oh Imam, d'indipendenza, libertà,

Oh martiri, i vostri clamori risuonano nelle orecchie del tempo

Duratura, continua ed eterna

La Repubblica Islamica dell'Iran!

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 16:34

